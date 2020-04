«Só com uma perna desfazia todos os defesas da Europa»: Silvestre recorda Ronaldo 'Fenómeno'

Mikael Silvestre, antigo defesa do Manchester United, não poupou nos elogios a Ronaldo Nazário. Em entrevista exclusiva aos meios de comunicação dos red devils, o antigo jogador francês recordou alguns dos melhores atletas que defrontou e também com quem jogou durante a sua carreira, mas diz nada se comparar ao talento do brasileiro.





"Era imparável. Já joguei contra Messi e joguei ainda com o Cristiano Ronaldo no Manchester United, mas ele [o brasileiro] é qualquer coisa de diferente. Poderia marcar de qualquer posição. Ele jogava só com uma perna em algumas alturas e mesmo assim desfazia todos os defesas da Europa", apontou.Relativamente ao drible, Mikael Silvestre não tem dúvidas de que o craque português é mais fácil de 'travar'. "Com o Cristiano, talvez conseguisses adivinhar qual o lado que ele iria escolher porque tem umas três ou quatro fintas que maioritariamente usa, mas com o Ronaldo isso não era possível. Inventava sempre algo diferente. Livrava-se sempre das situações mais difíceis", concluiu.