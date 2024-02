Sogra da Fiel: Mulher de António Oliveira cria perfil de Instagram para a mãe e conta faz furor no Brasil

Márcia Oliveira, mulher de António Oliveira, criou um perfil no Instagram para a mãe por… brincadeira, mas a esposa do treinador do Corinthians não esperava que atingisse tanta popularidade. A página de Ana Vicente, denominada 'Sogra da Fiel', tornou-se viral e atingiu rapidamente os 20 mil seguidores.Em entrevista ao jornal ‘Globo Esporte’, Márcia Oliveira explicou que criou o perfil por ter recebido muitas mensagens de adeptos do Corinthians a perguntar pela sogra do técnico português: "Estranhei tantos comentários e disse à minha mãe: 'Vamos criar o Instagram na brincadeira'. Não pensava que passaria dos 100 seguidores".E acrescentou: "A maior parte das mensagens são a perguntar: 'Márcia, a sua mãe já bebeu café de manhã?', 'Márcia, a sua mãe está bem de saúde?'".Márcia Oliveira fez ainda um pedido especial: "Tenho de ganhar à minha mãe. Só tenho 5 mil seguidores, não é justo. Peço que me sigam, senão a minha mãe vai ficar a chatear-me o dia todo".Em 2022, Vítor Pereira alegou que tinha de sair do Corinthians para regressar a Portugal e poder cuidar da sogra. O treinador português acabou por assinar pelo Flamengo, mas Márcia garantiu que não há qualquer intenção de provocar: "Não sabíamos da história do Vítor Pereira. Não o conheço e não fazia a mínima ideia, não ligo muito ao futebol. Estou sempre ligada à equipa que o António Oliveira está a treinar, mas não consumo notícias, não leio, não sabia".Entretanto, o perfil foi desativado do Instagram.