Sondagem improvável: Jorge Jesus à frente de Bolsonaro na corrida às presidenciais no Brasil

Antonio Tabet, humorista brasileiro, aproveitou a onda triunfante de Jorge Jesus à frente do Flamengo para levar a cabo uma curiosa sondagem no twitter. "Se a eleição presidencial fosse hoje, em quem você votaria?" Depois deu três opções: Bolsonaro, Haddad e Jorge Jesus.Mais de 11 mil pessoas votaram, sendo que 70 por cento delas escolheram Jorge Jesus para presidente. Bolsonaro foi segundo, com 22 por cento, e Haddad terceiro, com apenas 8...Recorde-se que depois da derrota no campo do Bahia (3-0), a 8 de agosto, a equipa de Jorge Jesus venceu todos os jogos do Brasileirão e está provisoriamente com seis pontos de vantagem sobre o campeão Palmeiras, segundo classificado, que joga hoje no campo do Fortaleza.O Flamengo foi campeão pela última vez em 2009 e os adeptos estão muito empolgados com estes resultados. Sábado, diante do Cruzeiro, a equipa somou a 7.ª vitória seguida.