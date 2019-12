Sósia de Gabigol mete-se em despesas... capilares

Gabriel Barbosa, ou Gabigol para os amigos, continua a ser uma das estrelas mais brilhantes do Flamengo de Jorge Jesus. O artilheiro brasileiro aproveitou a celebração dos títulos de vencedor da Copa Libertadores e de campeão brasileiro para inovar, colocando rastas louras para criar um novo visual.

O craque fez furor com a nova imagem e obrigou Jeferson Sales, o seu sósia oficial, a entrar em despesas.

"Sempre que colocava uma fotografia nas redes sociais, as pessoas vinham chatear, dizendo que me faltavam as rastas. Todo o mundo pediu. Então decidi continuar a imitação, desta vez com o cabelo. Foi uma pressão muito grande nas redes sociais", revelou ‘Gabigol da Torcida’.

Jeferson Sales elegeu uma barbearia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para na manhã desta segunda-feira colocar ‘dreads’ no cabelo. Um processo moroso e que de acordo com Fabrizio Tabosa, cabeleireiro responsável pela ‘obra’, ainda precisa de ajustes.

"Tem de esperar um pouco para crescer o cabelo, de cinco a dez centímetros. E o processo é um pouco demorado e, em alguns casos, também um pouco doloroso", revelou Tabosa.

Record falou com o sósia do craque brasileiro em agosto deste ano, numa altura em que Jeferson Sales estava a dar os primeiros passos e a receber os primeiros convites para presenças e acordos de patrocínio.

Apenas 4 meses volvidos, tudo mudou na vida deste antigo trabalhador de uma empresa de refrigerantes: "Tenho uma agenda quase tão preenchida quanto a do Gabigol… Felizmente tive sorte e tudo aquilo que desejava está a acontecer. É importante para mim e também uma fonte de rendimento determinante para a minha família."

Recorde-se que esta troca de cabelo de Jeferson Sales foi, inclusivamente, acompanhada em direto por alguns canais de televisão brasileiros, provando que o sósia de Gabriel Barbosa se tornou um verdadeiro fenómeno de popularidade.