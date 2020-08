Substituto de Cebolinha no Grémio revela: «Conversámos um pouco ontem»

Foi Pepê, o jovem avançado de 23 anos do Grémio, que teve a tarefa de substituir Everton Cebolinha no jogo da ronda inaugural do Brasileirão frente ao Fluminense, que terminou com o triunfo da equipa orientada por Renato Gaúcho, por 1-0. No final do encontro, Pepê confessou ter conversado com Everton no dia anterior, desejando fazer um trajeto semelhante ao do reforço benfiquista no futebol brasileiro. Everton Cebolinha é esperado amanhã em Lisboa para assinar pelo Benfica.





"Conversámos um pouco ontem, ele falou que agora era comigo. Vou procurar fazer o melhor para deixar meu nome na história do clube, assim como ele deixou.""Sabemos que substituir alguém como o Everton é muito difícil. Era um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, mas o prof. Renato sempre frisa bastante que temos de estar preparados que a oportunidade há de chegar e hoje graças a Deus pude fazer uma boa partida e o ajudar os meus companheiros a sair com um belo resultado", afirmou o avançado formado na Foz de Iguaçu.