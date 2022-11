Substituto de Vítor Pereira: Corinthians em busca de treinador europeu

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Corinthians está a intensificar a busca por um treinador, que terá como missão substituir o português Vítor Pereira. De acordo com as informações que chegam desde o Brasil, o perfil do técnico está traçado - europeu e que tenha capacidade para seguir o legado de Pereira.

O português é visto como um homem que manteve sempre uma bitola de respeito e profissionalismo no topo, algo que o clube quer manter de forma a lutar por títulos em 2023.