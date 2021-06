Surpresa na Taça do Brasil: Palmeiras de Abel Ferreira eliminado em casa

O detentor do título Palmeiras, de Abel Ferreira, foi afastado nos 16 avos de final da Taça do Brasil, ao cair em casa face ao 'secundário' CRB, no desempate por penáltis (4-3).

Depois do triunfo fora por 1-0, com um tento de Willian (42 minutos), os campeões sul-americanos pareciam ter tudo a ser favor para seguir em frente, mas perderam em casa pelo mesmo resultado, culpa de um tento de Ewandro, logo aos seis minutos.

O resultado manteve-se inalterado até ao fim dos 90 minutos, pelo que - sem prolongamento - a decisão passou para a 'lotaria' dos penáltis, no qual o Clube de Regatas Brasil, conjunto da Série B, acabou por ser impor.

O Palmeiras chegou a liderar o desempate por 2-1, mas, depois falhou três penalidades seguidas, com Luiz Adriano a desperdiçar o que teria sido o 3-2, ao 10.º pontapé, para, ao 14.º, com 4-3 para o CRB, falhar Marcos Rocha.



Athletico Paranaense avança na prova

Ao contrário do conjunto de Abel Ferreira, o Athletico Paranaense, de António Oliveira, eliminou o Avaí, também do segundo escalão, ao vencer em casa por 1-0, graças a um tento no minuto inicial, apontado por Vitinha.

A formação comandada pelo filho de Toni, ex-jogador e treinador do Benfica, tinha empatado fora a um golo, pelo que segue para os oitavos de final da competição.