Surpresa no Brasil: treinador preso no estádio após aquecimento da equipa

NOTA OFICIAL



Diante do ocorrido com o técnico Marcinho Guerreiro, o Moto Club informa que não tinha ciência de qualquer situação envolvendo o técnico e que, após apuração de todos os fatos, tomará as medidas cabíveis. pic.twitter.com/3eLLoE3pDi — Moto Club de São Luís (@motocluboficial) January 18, 2024

A imprensa brasileira relata que o treinador do Moto Club, Marcinho Guerreiro, foi preso pouco antes do início de um jogo com o Imperatriz, relativo ao Campeonato Maranhense.O técnico de 45 anos acabava de conduzir o aquecimento da equipa em campo quando, ao regressar ao balneário para a palestra final, se deparou com um oficial de justiça e o respetivo mandado de prisão.Em causa estará a falta de pagamento de uma pensão de alimentos previamente acordada, segundo revela o 'Globo Esporte'. O treinador foi encaminhado para uma esquadra e pode ficar detido durante 60 dias.O clube, entretanto, emitiu uma nota dando conta que desconhecia a situação.Refira-se que o Moto Club acabou por perder o jogo, por 3-1.