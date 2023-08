Surreal: equipa brasileira simula velório para gozar com morte de jogador adversário

Há rivalidades e depois há aquilo que este domingo o Nacional Futebol Clube protagonizou. Antes do duelo com o Bahia de Feira, dos quartos-de-final da Série D do Brasileirão, a equipa do estado do Amazonas decidiu provocar o adversário, aludindo à trágica morte de Deon, jogador do conjunto contrário que morreu na semana passada durante um treino.Em causa esteve a publicação nas redes sociais - posteriormente apagada -, na qual onze jogadores surgiram numa foto captada no final do treino na Arena Cajueiro a simular um velório. Um jogador está deitado no relvado, com as mãos cruzadas ao peito e os restantes surgem as mãos juntas, em gesto de reza.A situação foi rapidamente muito comentada e também chegou ao conhecimento da Federação Bahiana de Futebol (FBF), que em comunicado repudiou o sucedido. "Apenas quatro dias após o falecimento do atacante Deon, os atletas do clube amazonense demonstraram falta de empatia, tolerância e respeito com uma simulação desnecessária, que indignou todos os baianos. O fato de o clube ter apagado a postagem em seguida não o isenta do ato de desrespeito à família do atleta, que sofre com a sua recente perda. Não há espaço para brincadeiras como essa no nosso futebol", podia ler-se na nota da FBF.O próprio Nacional, para lá de ter apagado a publicação, assumiu ter errado com esta ação, ainda que assegure que a publicação não tinha como objetivo aludir à morte do avançado contrário. "O Nacional Futebol Clube esclarece que a foto postada anteriormente acerca da tradicional peladinha de pré-jogo não teve intenção alguma de atrelar à morte recente do atleta Deon, do Bahia de Feira. A atividade descontraída e de disputa interna entre os atletas, bem como a foto, são habituais do quotidiano do futebol. Jamais iríamos compactuar com algo 'de brincadeira', como tem sido atrelada à postagem. Temos total responsabilidade ao futebol e à situação, inclusive abraçamos familiares, adeptos e atletas no momento de luto. O Nacional é um clube centenário que sempre honrou com a ética do desporto. Portanto, reconhecemos que a postagem não foi adequada, mas não foi intencional", esclareceu o clube.