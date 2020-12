Surto de Covid-19 no Palmeiras já atingiu o presidente

Mauricio Galiotte, presidente do Palmeiras, é o mais recente caso positivo de Covid-19 no clube brasiliero, orientado por Abel Ferreira.





Segundo avança a imprensa brasileira, esta terça-feira, o dirigente do Palmeiras não apresenta sintomas da doença, tendo acusado positivo o teste realizado ontem, segunda-feira.Galiotte cumpre isolamento em casa, sob acompanhamento médico. O presidente do Palmeiras é o segundo elemento da direção a testar positivo para o novo coronavírus, depois de Edu Dracena, antigo jogador que atualmente é assessor técnico do clube.O plantel às ordens de Abel Ferreira já chegou a ter 17 jogadores infetados pela Covid-19, mas atualmente apenas dois cumprem isolamento - o lateral direito Marcos Rocha e o defesa Renan.Todo o plantel realizou novos testes ontem, segunda-feira.