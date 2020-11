Surto de Covid-19 preocupa Brasileirão: Vasco-Palmeiras apontado como um dos focos

O aumento de casos positivos de Covid-19 entre os futebolistas do Brasileirão está a preocupar. A 21.ª jornada da Série A do Brasileirão não pôde contar com 43 jogadores e dois treinadores, infetados com o novo coronavírus.





Segundo escreve o jornalista Paulo Vinicius Coelho, o jogo do passado dia 8, entre o Vasco da Gama, orientado por Sá Pinto, e o Palmeiras, de Abel Ferreira, é apontado como um dos focos do surto: quatro jogadores do Vasco foram infetados, enquanto o Palmeiras conta já com nove casos positivos.Já o Atlético-MG anunciou ter nove casos positivos, estando o treinador Jorge Sampaoli e o defesa Gabriel entre os infetados.De referir também, que no passado sábado, o Santos comunicou que 11 jogadores mais o treinador, Cuca, estavam infetados, já o Coritiba somava sete jogadores com testes positivos à Covid-19.