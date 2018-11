Suspeitos da morte do jogador do S. Paulo mandaram arranjar telemóvel 4 dias após o crime

O telemóvel de Cristiana Brittes, suspeita de envolvimento na morte do jogador do São Paulo, Daniel Correa, e mulher do assassino confesso, Edison Brittes Júnior, já está na posse das autoridades brasileiras e pode dar mais pistas sobre o crime macabro que está a chocar o Brasil. O casal mandou aranjar o telemóvel quatro dias depois do homicídio do futebolista - encontrado no mato, degolado e sem os genitais - mas o serviço de assistência não chegou a ser efetuado.Segundo a imprensa brasileira, o proprietário da loja apercebeu-se que Cristiana era uma das suspeitas - está detida, assim como o marido, a filha, e outros três homens - da morte do futebolista e foi entregar o aparelho ás autoridades.Cristiana Brittes deixou o telemóvel na loja para arranjar no dia 31 de outubro - quatro dias depois da morte de Daniel - alegando que o aparelho estava com um defeito microfone e no áudio. Uma imagem da câmara de segurança da loja confirma a presença do casal. Mas, segundo o proprietário da loja, como já era final de dia o trabalho ficou adiado para o seguinte, dia que coincidiu com a detenção de Cristiana. Depois de saber que Cristiana era uma das suspeita da morte de Daniel, e decidiu levar o telemóvel à polícia, juntamente com a ordem de serviço.entretanto, o delegado que investiga o caso, Amadeu Trevisan, já confirmou que o aparelho está na posse da polícia, que "verificou que não houve troca de chip", e que irá agora pedir uma ordem judicial para abrir o telemóvel, que poderá ser fundamental para se perceber toda a história deste crime macabro.Recorde-se que Edison Brittes Júnior, homicídio confesso , afirmou que o telemóvel de Daniel Correa teria sido destruído por um dos rapazes que o acompanhou e que o atirou pela janela. O telemóvel do jogador teria as fotos de Cristiana na cama, que ele partilhara com os amigos no WhatsApp, e que esse facto levou o empresário a perder a cabeça.