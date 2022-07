Susto com João Victor no Boca Juniors-Corinthians

João Victor assustou os adeptos do Corinthians (e certamente alguns do Benfica) durante o primeiro quarto de hora do encontro da segunda mão dos oitavos de final da Libertadores frente ao Boca Juniors. O defesa-central brasileiro,, caiu no relvado, no minuto 15, após um lance com um adversário já para lá da linha final. O '33' do Timão queixou-se de dores, esteve algum tempo no chão a alongar e acabou por retomar a partida.