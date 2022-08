Taça do Brasil: Corinthians de Vítor Pereira empata com Fluminense na 1.ª mão das 'meias'

O Corinthians, orientado pelo treinador português Vítor Pereira, empatou esta quarta-feira na visita ao terreno do Fluminense (2-2), na 1.ª mão das 'meias' da Taça do Brasil.Num jogo em que começou a perder logo aos 4 minutos, na sequência de um penálti cobrado por Ganso, o timão chegou à igualdade aos 23', com um golo de Renato Augusto.A abrir a 2.ª parte, Arias devolveu a vantagem ao Fluminense - que controlou a partida em posse de bola -, mas Roger Guedes, avançado da formação comandada por Vítor Pereira, voltou a deixar tudo empatado em cima dos 90 minutos, sentenciando o resultado final.Já o Flamengo, visitou e venceu o São Paulo por 3-1. João Gomes, Gabigol e Everton, ex-Benfica, fizeram os golos do mengão de Dorival Júnior. Nestor apontou o único tento da equipa da casa.O Corinthians disputa a 2.ª mão diante do Fluminense a 16 de setembro, um dia depois do novo duelo entre Flamengo e São Paulo.