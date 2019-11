Taça Libertadores chega ao Rio de Janeiro: siga a festa do Flamengo, em direto

11h38: Candelária a rubro-negro...





A Candelária já ganhando tom rubro-negro para recepcionar os campeões da Libertadores. (Foto de André Durão/Globoesporte.com) #gefla pic.twitter.com/e9iMWaLYQM — Janir Hollanda Jr (@junior_janir) November 24, 2019









O percurso do Flamengo no Rio O percurso do Flamengo no Rio

11h33: Este é o percurso que o Flamengo vai fazer no Rio de Janeiro. O cortejo arranca na Candelária e segue até ao fim da avenida Presidente Vargas. São esperadas mais de 1,5 milhões de pessoas nas artérias adjacentes e já se vêm muitos elementos da polícia militar. O número efetivo de polícias foi aumentado em 500 por cento desde o momento em que o árbitro apitou para o final da Libertadores

Trio elétrico que levará os campeões da América já está posicionado perto da Candelária e passa por testes de som #gefla pic.twitter.com/zzGK7DoUPU — Bernardo Pombo (@bernardopombo) November 24, 2019

Sósia de JJ não falta... Sósia de JJ não falta...

Para quem quiser seguir o voo do Flamengo de número 9719 em tempo real. Os campeões estão a caminho do Rio: https://t.co/ITmHkhNoU5 #gefla — Janir Hollanda Jr (@junior_janir) November 24, 2019

Título do Flamengo e da Libertadores é sinal de trabalho. Se liga na velocidade para confeccionar camisas comemorativas. A partir de terça à venda nas lojas oficiais do clube #gefla pic.twitter.com/AX0XroJIus — Janir Hollanda Jr (@junior_janir) November 24, 2019

No centro do Rio de Janeiro já está preparado para começar a festa. Na Candelária, onde o Flamengo irá trocar para um autocarro panorâmico, já há corredores de segurança como mostra a CMTV

9h55: A Taça está a ser bem 'escoltada' por Jorge Jesus...

Depois de três horas de atraso e muito bafafá, o voo fretado com mulheres, familiares e amigos de jogadores - além da família do presidente Rodolfo Landim - se prepara para deixar Lima rumo ao Rio de Janeiro. #gefla — Janir Hollanda Jr (@junior_janir) November 24, 2019

Atrasos e mais atrasos - o Flamengo deveria chegar ao Rio de Janeiro ao 12h30 (hora de Lisboa), mas depois do avião ter descolado de Lima bem depois do previsto, a hora apontada para a chegada de JJ e companhia é agora 14h20. Segundo a imprensa brasileira, também o voo fretado com os familiares e amigos de jogadores - além da família do presidente Rodolfo Landim - deixou o Peru com muito atraso.Bom dia! Hoje não é feriado no Brasil... mas devia! Depois de uma noite de festa após o Flamengo ter conquistado a Taça Libertadores frente ao River Plate com uma reviravolta épica no Estádio Monumental, em Lima, Peru, as celebrações prosseguem este domingo. A equipa orientada por Jorge Jesus já está a voar até ao Rio de Janeiro onde uma multidão vai esperar os campeões! Fique connosco e acompanhe aqui os festejos a par e passo!