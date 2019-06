'Tareia' aos jogadores, drone e um carrinho especial: o primeiro treino de Jorge Jesus no Flamengo

«Continua, c...»: Jorge Jesus corre ao lado dos jogadores do Flamengo e é implacável «Continua, c...»: Jorge Jesus corre ao lado dos jogadores do Flamengo e é implacável

Elenco rubro-negro realiza treino físico na academia nesta manhã. ?? #CRF pic.twitter.com/iBB9ZPtuTQ — Flamengo (@Flamengo) June 20, 2019

Carrinho não serve apenas para orientações táticas. Jogadores também se hidratam ali, no centro do gramado. Primeira aparição foi para distribuir água #gefla pic.twitter.com/IDDuAHhyna — Cahê Mota (@cahemota) 20 de junho de 2019

Drone é controlado pelos analistas Rodrigo Araújo e Gil Henriques #gefla pic.twitter.com/NJdOWgynQe — Marcelo Baltar (@marcelobaltar1) 20 de junho de 2019

Durou mais de duas horas - e isto contando só com o tempo no relvado - o primeiro treino do Flamengo orientado por Jorge Jesus. Na sessão matutina (já durante a tarde em Portugal), Jorge Jesus deu 'show' e mostrou já ao que vem, com a sua exigência a ficar bem vincada entre jogadores e restantes presentes no Ninho do Urubu. Depois de uma apresentação à equipa, com direito a palestra de JJ, os trabalhos seguiram em campo.Aqui, começou a ser visível a intervenção do técnico português. Desde logo através de um drone que sobrevoava o relvado, controlado pelos analistas Rodrigo Araújo e Gil Henriques, a recolher imagens para posterior análise da equipa técnica.Mas esta não foi a única novidade. Segundo a imprensa brasileira, os coletes de treino passaram a ser numerados e cada futebolista vai ser responsável pelo seu equipamento durante a sessão.Saltou também à vista um pequeno carro de apoio, importante não só por questões táticas e logísticas mas também para distribuir água pelos atletas, como sucedeu na sessão de hoje.De resto, Jesus foi igual a si próprio, chamando constantemente a atenção aos seus pupilos: não só para que a intensidade fosse sempre a mesma entre todos - por várias vezes insistiu para que o grupo não criasse brechas em exercícios de corrida - e explicando algumas das suas ideias entre exercícios.Dada a duração do apronto, JJ acabou por dar uma 'tareia' ao plantel logo no primeiro dia e em algumas situações não se negou a dar umas corridas com os jogadores...