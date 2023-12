Tem o perfil ideal: Kaio Jorge está na mira do Palmeiras

O Palmeiras de Abel Ferreira já está de olhos postos na temporada 2024 e fixou mira em Kaio Jorge, que atualmente está no Frosinone, por empréstimo da Juventus.

O avançado de 21 anos tem o perfil desejado pela direção do Verdão e é um nome respeitado no Brasil. Em 2021 saiu do Santos rumo à Juventus, por 3 milhões de euros, mas nunca se impôs de forma efetiva no emblema de Turim. Tem apenas 11 encontros pela equipa principal, disputados em 2021/22.

Esta temporada, pelo Frosinone, tem um golo e uma assistência em 8 encontros disputados.