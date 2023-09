«Tem que meter bala na Leila»: presidente do Palmeiras é ameaçada e tribunal impõe ordem de afastamento a líderes da claque

Leila Pereira, a presidente do Palmeiras, pediu uma ordem de afastamento, que lhe foi concedida pelo tribunal, visando três membros da 'Mancha Alviverde', a principal claque clube.





Segundo relata o 'Globo Esporte', a líder do Verdão foi alvo de ameaças através de perfis falsos durante um direto que transmitia um protesto realizado por adeptos à porta da sua empresa, em junho deste ano, ao que se seguiram outros episódios semelhantes, no mês seguinte."Tem que meter bala na Leila", "se me arrumar uma arma, eu mato a Leila", "vou aparecer nos jornais por ter encomendado a morte da Leila" ou "Leila deveria ser espancada com barras de ferro" foram algumas das frases que surgiram online, visando a presidente do Palmeiras.A decisão do juiz tem como alvos o presidente da 'Mancha Alviverde', Jorge Luis Sampaio Santos, e os vice-presidentes da mesma claque, Thiago Melo e Felipe de Mattos. Estão todos proibidos de terem qualquer contacto pessoal ou virtual com Leila Pereira.Terão ainda de manter uma distância mínima de 300 metros da residência e do local de trabalho da presidente do Verdão; o incumprimento da medida pode resultar em prisão preventiva.