Textor arrasador após penálti e expulsão de Luís Castro: «Temos de limpar o futebol brasileiro»

Shameful… We must clean up Brazil football. Savio Pereira Sampaio you must resign for the good of our game. — John Textor ?? (@JohnTextor) June 19, 2022

John Textor, empresário norte-americano e acionista maioritário da Sociedade Anónima do Futebol (SAF) do Botafogo, recorreu este domingo às redes sociais para deixar duras críticas ao árbitro Sávio Pereira Sampaio, que esta noite dirige o encontro entre Internacional e Botafogo, a contar para a 13.ª jornada do Brasileirão. "Vergonhoso... Temos que limpar o futebol brasileiro. Sávio Pereira Sampaio tens que abandonar [a arbitragem] para bem do nosso jogo", escreveu no Twitter.Em causa está a decisão do juiz em assinalar penálti por falta de Philipe Sampaio (que na sequência foi expulso) na área do Fogão e expulsar o treinador Luís Castro por protestos junto à linha lateral.