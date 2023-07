À margem da apresentação de Bruno Lage como treinador do Botafogo, John Textor, dono do clube, comentou a saída de Luís Castro para o Al Nassr."Todos sabem que não tratava Luís Castro como um treinador. Éramos parceiros, falávamos, até nos momentos difíceis, como amigos. Quando soube do interesse árabe, tive um entendimento maior, pois já vi isso acontecer nos desportos do todo mundo. Como dono, eu pensei: 'Como pode deixar-nos agora, no topo da tabela?' Como amigo, eu disse que entenderia que ele saísse, aos 61 anos, com o dinheiro oferecido. Se Cristiano Ronaldo me telefonasse a dizer 'Venha para Riade' eu, provavelmente também iria", admitiu John Textor.