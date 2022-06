Textor confirma desejo de contratar James Rodríguez: «Até ele decidir, não passará de um sonho»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

John Textor, acionista maioritário da SAF (Sociedade Anónima do Futebol) do Botafogo, confirmou esta quinta-feira a intenção de contratar James Rodríguez, internacional colombiano de 30 anos que representou o FC Porto e Real Madrid, entre outros clubes.

Em entrevista ao 'Seleção SporTV' do Brasil, o empresário norte-americano confirmou ainda a sondagem que o Botafogo fez por Edinson Cavani, avançado que no final da última temporada terminou contrato com o Manchester United.

"A história do Cavani foi verdade, o James... ele disse-me que está à procura de um novo desafio. Conversámos, espero poder convencê-lo, mas não se trata apenas de um nome famoso, tem que jogar à bola. Não posso falar por ele. É uma realidade que nós queremos tê-lo connosco e um sonho se pudéssemos contratá-lo. Até ele decidir, tudo não passará de um sonho", confessou John Textor.



Na última temporada, James Rodríguez esteve ao serviço do Al-Rayyan, do Qatar, equipa pela qual disputou um total de 14 jogos, tendo apontado cinco golos e seis assistências.