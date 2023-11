Textor falou em "corrupção" e justiça desportiva não perdoa: dono do Botafogo suspenso 30 dias

Abel Ferreira após discussão com Textor: «O que ele diz sobre o resto? É melhor não dizer o que penso» Abel Ferreira após discussão com Textor: «O que ele diz sobre o resto? É melhor não dizer o que penso»

As declarações de John Textor depois da derrota do Botafogo com o Palmeiras não caíram bem na CBF e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do Brasil suspendeu o empresário norte-americano por 30 dias.Textor falou em "roubo", "corrupção" e apelou à demissão do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, depois do, que a sua equipa chegou a liderar por 3-0, acabando por perder por 4-3.José Perdiz de Jesus, o presidente do STJD, justificou a decisão. "Não se pode admitir que a integridade de um dos maiores campeonatos de futebol do mundo, organizado por uma das maiores confederações de futebol do mundo, bem como a idoneidade dos seus participantes continuem a ser questionadas, sem a mínima prova, sob pena de se invalidar toda uma competição, que inclusivamente é liderada pelo Botafogo", escreveu o líder do organismo, citado pelo 'Globo Esporte'.