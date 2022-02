Textor quer Cavani no Botafogo e manda recado para Espanha: «Tenho mais dinheiro que o Barcelona»

John Textor quer levar Edinson Cavani para o Botafogo mas sabe que terá de enfrentar a concorrência de muitos clubes que querem o avançado uruguaio, de 35 anos.O jogador, que termina contrato com o Manchester United no final da época, está na mira do Barcelona, mas o investidor norte-americano parece não temer a concorrência do clube catalão."O Barcelona está numa crise financeira. Está com dificuldades financeiras. Eu hoje tenho mais dinheiro que o Barcelona", disse o bilionário norte-americano a um jornalista do Globoesporte, que revelou a declaração no programa 'Redação SporTV'.Textor já terá contactado inclusivamente pessoas próximas de Cavani. Além do Botafogo, Corinthians e Atlético-MG foram os outros clubes brasileiros que também sondaram o uruguaio.