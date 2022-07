Thales a caminho do Avaí

Acordada a rescisão de contrato com o Arouca, oficializada na quinta-feira, o lateral-direito Thales está a caminho do Avaí, formação que atua na principal divisão do futebol brasileiro, confirmouAos 28 anos, o antigo capitão da formação arouquense regressa ao país de origem após nove anos no futebol português, ao qual chegou pela porta do Sp. Braga, onde apenas foi utilizado na equipa B. Seguiram-se quatro épocas em Arouca, durante as quais acompanhou a subida do clube desde o Campeonato de Portugal até à 1ª Liga.