Thiago Maia deixa Lille e é reforço de Jorge Jesus no Flamengo

Thiago Maia é reforço de Jorge Jesus no Flamengo para a época de 2020, com o médio a chegar ao campeão brasileiro por empréstimo dos franceses do Lille.

Thiago Maia é o quarto reforço do Flamengo, depois das contratações de Pedro Rocha, por empréstimo do Spartak Moscovo, de Gustavo Henrique, ex-Santos, e de Michael (ex-Góias).

"A realizar o meu sonho e também da minha família. Espero que possa dar muito certo e que neste ano consigamos muitas coisas boas para o Flamengo", disse o médio, de 22 anos, em declarações ao site oficial do clube.

O jogador fez quase toda a formação no Santos, clube em que chegou à equipa principal antes de se transferir, em 2017/18, para o Lille. Na carreira, o médio tem o maior ponto alto com a conquista do título de campeão olímpico, no Rio de Janeiro, em 2016.

O Flamengo inicia a nova época sob o comando do treinador português Jorge Jesus, que na última, a sua de estreia, levou o clube ao título brasileiro e à conquista da Taça dos Libertadores, e chegou à final do Mundial de clubes.





Ele veio da França para finalmente realizar o sonho de vestir o Manto e cantar ao mundo inteiro a alegria de ser rubro-negro! #ThiagoMaiaÉDoFlamengo pic.twitter.com/UlHlBIiZnW — Flamengo (@Flamengo) January 22, 2020