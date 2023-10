Thiago Silva e o possível regresso ao Fluminense: «É uma relação longa...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Thiago Silva tem 39 anos e termina contrato com o Chelsea em junho de 2024. É mais do que sabido que não vai continuar em Stamford Bridge, uma vez que a turma londrina tem uma visão de futuro onde os jovens jogadores terão cada vez mais impacto e, por isso, já começou a especulação sobre qual será o próximo passo de carreira do internacional brasileiro.

De acordo com a imprensa inglesa o destino está mais do que escolhido e nem é passível de grandes interrogações - Thiago Silva regressaará ao Fluminense, clube onde fez toda a formação e onde mais tarde alinhou entre 2006 e 2009, conquistando a Taça do Brasil em 2007.

E apesar de estar na cara que é isso que vai acontecer, o talentoso central chuta para canto todas as questões relativas ao tema: "É uma relação longa não é? Mas por agora prefiro não falar sobre nada disso. Tenho família e tenho filhos, por isso vou pensar sobre todas as possibilidades."

"Terei de decidir onde vou acabar esta bonita carreira", rematou, em declarações ao TNT Sports.