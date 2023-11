Tiago Nunes é o escolhido para assumir o comando técnico do Botafogo, avançam no Brasil

Tiago Nunes é o nome escolhido pela direção do Botafogo para assumir o comando técnico do clube, segundo avança a imprensa brasileira. O treinador de 43 anos já terá mesmo dado o 'sim' a John Textor e prepara-se para se desvincular dos peruanos do Sporting Cristal, clube que assumiu esta temporada, naquela que foi a primeira experiência fora de portas após passagens por clubes como Athletico Paranaense, Corinthians, Grémio e Ceará.Certo é que a derrota (4-3) com o Grémio complicou ainda mais as contas do título para o Fogão, que terá decidido mudar novamente de treinador de modo a evitar a mais do que anunciada hecatombe. De acordo com o Globoesporte, e ao contrário do que foi inicialmente avançado, a ideia não passa propriamente por despedir Lúcio Flávio, que assumiu a equipa após a saída de Bruno Lage, mas sim por recolocar o técnico na equipa B. A direção do Botafogo tinha pensado numa primeira fase contratar um treinador somente para as últimas jornadas, porém, o nome de Tiago Nunes reúne consenso entre a estrutura e existe a possibilidade de o timoneiro canarinho assinar até 2024. Na folha de conquistas de Tiago Nunes estão uma Taça do Brasil pelo Athlético Paranaense em 2019 e a Taça Sul-Americana também pelo Furacão em 2018, ano em que também conduziu o clube à glória nos estaduais.Depois de Luís Castro, Caçapa, Bruno Lage e Lúcio Flávio, o Botafogo prepara-se para ter o quinto treinador esta temporada. Recorde-se que o 'Glorioso', como é conhecido em terras de Vera Cruz, chegou a liderar o Brasileirão com 13 pontos de vantagem, mas a série negra de resultados permitiu a aproximação de diversos rivais, ao ponto de estar atualmente na frente em igualdade pontual (59) com Grémio e Palmeiras, ainda que tenha vantagem por ter menos um jogo.