Tiago Nunes vai assumir comando técnico do Botafogo esta quarta-feira

O novo treinador do Botafogo, Tiago Nunes, vai assumir oficialmente o comando da equipa esta quarta-feira. O técnico chegou ao Rio de Janeiro na noite de ontem e vai começar a preparação para o jogo com o Fortaleza, que se realiza após a paragem para as seleções, no dia 23. Ao ser questionado acerca das possibilidades que o emblema ainda tem de conquistar o título do Brasileirão, assim como sobre quais as razões que o levaram a aceitar o cargo, o treinador de 43 anos frisou estar confiante."Totalmente [confiante], senão não estaria aqui. [Há] Duas razões básicas: a primeira é que eu acredito muito neste projeto. O clube tem pessoas sérias envolvidas e um projeto de gestão com o qual me identifico. Segundo, a equipa é muito boa, é capaz. Tenho a certeza que podemos procurar os resultados que todos desejam, que é conquistarmos o título brasileiro", referiu à imprensa daquele país, ao desembarcar no Rio de Janeiro.Tiago Nunes estava no Rio Grande do Sul após deixar o Sporting Cristal, depois da equipa ter sido eliminada do Clausura, no final de outubro. Ali, estava a resolver os últimos detalhes da mudança com a família para o Rio de Janeiro. O técnico deverá ficar no Botafogo também durante a próxima temporada.Em 2023, Tiago Nunes tem 22 vitórias, 18 empates e sete derrotas pelo Sporting Cristal, do Peru, que terminou o campeonato no 4.º lugar. A equipa terminou a Libertadores no 3.º lugar do Grupo D atrás de Fluminense e River Plate, e acabou eliminada pelo Emelec na segunda fase da Taça Sul-Americana.