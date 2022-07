Tiquinho Soares na mira do Botafogo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O brasileiro Tiquinho Soares, que já passou pelo futebol português, está na mira do Botafogo para reforçar o plantel liderado pelo português Luís Castro.

A direção alvinegra pretende um empréstimo com opção de compra, tendo já encetado negociações com o emblema grego e também com o avançado.

O jogador tem contrato com o Olympiacos até 2024, clube onde chegou em 2021 e ao serviço do qual assinou 14 golos em 48 jogos.