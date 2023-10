Tirem o cavalinho da chuva: David Luiz não vai para o Corinthians

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O nosso bem conhecido David Luiz, que tantas alegrias deu aos adeptos do Benfica, pode deixar o Flamengo no fim da temporada. Contudo, ao contrário que foi aventado na imprensa brasileira, o seu destino dificilmente passará pelo Corinthians, clube do qual é seguidor desde miúdo.

Recorde-se que esta possibilidade já foi falada noutros momentos da carreira do jogador, mas acabou por nunca acontecer. Nos bastidores do Flamengo fala-se da possibilidade do jogador rumar ao milionário futebol da Arábia Saudita.