Tite apresentado no Flamengo: «É um orgulho, uma responsabilidade muito grande...»

Oficializado como novo treinador do Flamengo na noite de segunda-feira, Tite apresentou-se esta terça-feira ao trabalho no Flamengo. E no regresso ao ativo depois de ter deixado o comando da seleção do Brasil na sequência do insucesso canarinho no Mundial’2022, o experiente treinador não escondeu a felicidade com o desfecho positivo das longas negociações com o clube rubro-negro."É um orgulho, uma responsabilidade muito grande e um desafio profissional", salientou o técnico de 62 anos, que não treinava um clube desde que deixou o Corinthians em 2016 para suceder a Dunga no escrete canarinho. Tite elogiou a estrutura de "alto nível" do Flamengo e manifestou a ambição de conduzir o clube carioca de volta aos êxitos com um discurso... filosófico! "Que eu tenha a capacidade do Tite enquanto profissional, mas antes do Adenor [o seu nome próprio], enquanto pessoa, de poder representá-los. A dignidade, a força e o trabalho para que possamos merecer o sucesso. Ser melhor do que os outros é o nosso objetivo. Ser melhor que nós mesmos talvez seja melhor ainda", acrescentou o treinador.Com contrato até dezembro de 2024, Tite vai estrear-se no dia 19, na visita ao Cruzeiro. O Flamengo segue no 5º lugar do Brasileirão, com 44 pontos, a 11 do líder Botafogo.