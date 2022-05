Tite divulga convocatória do Brasil e chama jovem promessa do Palmeiras de Abel Ferreira

Tite, o selecionador do Brasil, divulgou esta quarta-feira os convocados para os encontros particulares que a seleção canarinha vai realizar durante o mês de junho.A equipa defronta a Coreia do Sul, em Seul, no dia 2, e o Japão, no dia 6, em Tóquio. O jogo que estava previsto ter lugar dia 11 com a Argentina, em Melbourne, na Áustrália, foi cancelado, por isso a CBF está a tentar marcar um jogo com uma seleção africano, a disputar em solo europeu.Na convocatória, destaque para a chamada do jovem Danilo, de 21 anos, que tem estado em destaque no Palmeiras de Abel Ferreira, bem como para a ausência de Hulk, avançado do Atlético-MG.Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)Daniel Alves (Barcelona), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Manchester United) e Guilherme Arana (Atlético-MG)Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Thiago Silva (Chelsea)Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Real Madrid), Danilo (Palmeiras), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paquetá (Lyon) e Philippe Coutinho (Aston Villa)Gabriel Jesus (Manchester City), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Atlético de Madrid), Neymar (PSG), Raphinha (Leeds), Richarlison (Everton), Rodrygo (Real Madrid) e Vinicius Jr (Real Madrid)