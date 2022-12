Tite é assaltado e leva 'puxão de orelhas' do ladrão por eliminação do Brasil no Mundial

Não está a ser um final de ano propriamente fácil para Tite. O treinador, que deixou a seleção brasileira no final do Mundial'22 - a canarinha não foi além dos quartos de final do Campeonato do Mundo no Qatar, sendo afastada pela Croácia nos penáltis - está a passar uns dias no Rio de Janeiro com a família e foi assaltado este sábado.Segundo avança o 'Globo', Tite saiu bem cedo para caminhar na Barra da Tijuca e foi vítima de um roubo. O assaltante levou um cordão de ouro que o treinador tinha ao pescoço e, ao reconhece-lo, deu-lhe um 'puxão de orelhas' pela eliminação no Mundial. Um azar nunca vem só...