Tite irritado com VAR após cotovelada de Otamendi a Raphinha. «Inconcebível!»

Tite mostrou-se muito irritado com a arbitragem no final do jogo do Brasil com a Argentina, de apuramento para o Mundial de 2022, que terminou com um empate sem golos. O selecionador brasileiro mostrou-se particularmente crítico com o VAR, que não puniu uma alegada cotovelada de Otamendi a Raphinha, aos 33 minutos da primeira parte."Vou tirar a máscara para falar. E vou dizer o que disse no balneário à arbitragem, vou assumir. O Cunha é um extraordinário árbitro, a qualidade técnica e perceção que tem é altíssima, mas a arbitragem exige uma equipa de trabalho. Quem está no VAR... É simplesmente impossível, vou repetir, é simplesmente impossível, não ver a cotovelada do Otamendi ao Raphinha", atirou o técnico da seleção canarinha.E prosseguiu: "Isso ia determinar no resultado? Não sei. Foi um grande jogo entre as duas equipas? Foi um grande jogo. Mas há uma componente que tem que ser igual para quem tem o discernimento de ver", explicou. "Um árbitro de alto nível no VAR não pode trabalhar desta forma, é inconcebível. Não é o termo que queria utilizar, estou a dizer este porque sou educado."O jogo foi arbitrado pelo uruguaio Andres Cunha, que teve o compatriota Esteban Ostojich no VAR.