Tite já disse 'sim' ao Flamengo: Ex-selecionador a caminho do Mengão

Já não escapa! Tite vai ser mesmo o próximo treinador do Flamengo, assegura o GloboEsporte, destacando que tudo deverá ser oficializado nas próximas horas.

O ex-selecionador do Brasil vai rubricar acordo até dezembro de 2024, data em que termina o mandato do atual presidente Rodolfo Landim, e será acompanhado pelos homens que formavam a equipa técnia do escrete - Matheus Bacchi, César Sampaio e Cléber Xavier como adjuntos, ao passo que Fábio Mahseredjian continua ao leme da preparação física.