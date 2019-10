Tite não convoca jogadores do Flamengo e dá os parabéns a Jesus: «Momento bonito e mágico»

Tite revelou a convocatória para os particulares que o Brasil vai realizar com a Argentina e a Coreia do Sul a 15 e 19 de novembro, respetivamente, uma lista onde não constam jogadores do Flamengo nem de nenhum outro clube brasileiro. Depois de ter sido 'acusado' de desfalcar as equipas internamente na última convocatória (no Brasil o campeonato não pára durante os compromissos da seleção), desta vez o técnico da canarinha optou por não 'perturbar' o normal decorrer do Brasileirão. Quem também não integra a lista é Neymar, do PSG, a recuperar de lesão."É um momento de preparação, os jogos são de preparação. E de convocar atletas jovens", considerou Tite, que negou ter recebido qualquer pedido dos clubes para não convocar este ou aquele jogador.Depois falou do Flamengo e do trabalho de Jorge Jesus, treinador que, curiosamente, tem sido apontado ao cargo de selecionador brasileiro. "Quero dar os parabéns ao Flamengo pela grande campanha que tem vindo a fazer e o grande futebol que vem praticando. Dar também os parabéns ao Jorge Jesus pelo trabalho que vem desenvolvendo. É muito difícil viver noutro país, com outra naturalidade de desempenho e de desenvolvimento. É um momento mágico. Vê-se nos adeptos, nas pessoas que andam na rua e nas que vão ao estádio. O Maracanã ferve nesta atmosfera. Os atletas de alto nível também. O clube acaba por se fortalecer e faz esta campanha que tem vindo a fazer. Merece sim meus parabéns, 'curtam' este momento que é muito bonito e mágico", referiu Tite.Alisson (Liverpool), Daniel Fuzato (Roma) e Ederson (Manchester City)Danilo (Juventus), Emerson (Betis), Alex Sandro (Juventus), Renan Lodi (Atlético Madrid), Éder Militão (Real Madrid), Felipe (Atlético Madrid), Marquinhos e Thiago Silva (PSG)Arthur (Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Paquetá (Milan), Douglas Luiz (Aston Villa) e Philippe Coutinho (Bayern Munique)David Neres (Ajax), Roberto Firmino (Liverpool) , Gabriel Jesus (Manchester City), Richarlison (Everton), Rodrygo (Real Madrid) e Willian (Chelsea).