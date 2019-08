Tite revela conversa com Neymar: «Perguntei-lhe como estava emocionalmente»

A chamada de Neymar para os jogos particulares do Brasil contra a Colômbia e o Peru, nos dias 6 e 10 de setembro, foi questionada, com o selecionador Tite a revelar parte da conversa que manteve com o avançado antes da sua decisão em contar com o avançado que por estes dias tem sido destaque, mas com o futuro ainda incerto."Conversei com ele sobre três aspetos: qual era o momento dele, como ele estava. Disse-me que estava feliz, a trabalhar há um tempo. Não faz trabalho tático, pois é uma preparação da equipa. Perguntei-lhe como emocionalmente sobre toda a situação. Respondeu-me: 'Estou tranquilo, sei que há o caminho e agora aguardo o PSG'. E o terceiro aspecto era a ideia dele jogar antes (dos amistosos da Seleção), um tempo hábil para jogar, e um atleta do nível e da qualidade de Neymar, eu não vou prescindir como treinador", afirmou Tite, na conferência de imprensa em que divulgou a lista de convocados Entretanto, Neymar já reagiu à sua convocatória, colocando o futuro nas mãos de Deus