Tite revela como foi a discussão com Messi

O particular que Brasil e Argentina realizaram na última madrugada não foi isento de polémica. Tite e Lionel Messi envolveram-se numa discussão em campo porque o selecionador canarinho pediu um cartão amarelo para o craque argentino."Reclamei porque ele merecia ver um cartão amarelo e ele mandou-me calar a boca. Depois eu disse que para ele se calar e as coisas ficaram por aí. São situações do jogo, não quero falar mais sobre isso, para não criar polémica", contou Tite. "Ele é extraordinário, mas aquele lance era para cartão de forma inquestionável. Eu tinha razões para reclamar. Era para cartão."Já sobre o golo que deu a vitória da Argentina, Tite duvida que fosse penálti. "Para mim não foi. A Argentina mereceu vencer, têm mérito, mas fosse um árbitro inglês, mandava seguir. É a minha opinião..."