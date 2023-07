Tobias Figueiredo apresentado no Fortaleza

Tobias Figueiredo oficialmente apresentado no Leão! ?



Mateus Lotif/FEC#FortalezaEC pic.twitter.com/LQzw3mIHaZ — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) July 25, 2023

Tobias Figueiredo foi esta terça-feira apresentado como reforço do Fortaleza, duas semanas depois de ter sido oficializado pelo clube que ocupa o 9.º lugar do Brasileirão. O central português, formado no Sporting, chega ao Brasil depois de ter terminado contrato com o Hull City e assinou um contrato válido até junho de 2026."Há algum tempo que acompanhado o Brasileirão, sobretudo desde que começaram a vir mais treinadores portugueses para cá, e por isso sabia da grandeza do Fortaleza. Cumpri o sonho jogar em Inglaterra e acho que vir para o campeonato brasileiro, que tem crescido muito nos últimos e tem jogadores de grande qualidade, é uma boa oportunidade para mim.", disse o central de 29 anos.Em Fortaleza, reencontra o antigo guardião Marcelo Boeck, com partilhou o balneário em Alvalade e que agora é dirigente do emblema brasileiro. "No Sporting foi um dos jogadores que me ajudou na passagem da formação para a equipa principal... andávamos juntos no autocarro. Estou-lhe muito grato por isso e, claro, teve o seu papel para vir para cá", recordou o português, que se poderá estrear já este sábado na receção ao RB Bragantino de Pedro Caixinha.