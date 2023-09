Tobias Figueiredo titular no empate do Fortaleza em casa do Grémio

Pela segunda vez desde que foi oficializado como reforço do Fortaleza, no passado dia 25 de julho, Tobias Figueiredo foi titular no clube brasileiro, este sábado, na receção ao Grémio.Com o jogador formado no Sporting, o Fortaleza empatou 1-1, em jogo referente à 25.ª jornada do Brasileirão. De penálti, Thiago Galhardo abriu o ativo para a equipa da casa aos 44', com o empate a surgir aos 80' por intermédio do astro uruguaio Luis Suárez. O Grémio, aos 45'+5, ainda desperdiçou um penálti por Franco Cristaldo.Com este empate e a jornada por completar, o Fortaleza atingiu os 39 pontos e ocupa, à condição, o 8.º posto, enquanto o Grémio segue com 44 pontos na 2.ª posição.A equipa de Tobias Figueiredo, de resto, volta a jogar na quarta-feira, em casa, frente ao Corinthians, agora em jogo referente à 2.ª mão das meias-finais da Copa Sudamericana. A 1.ª mão terminou empatada a uma bola.