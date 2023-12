Todos querem a ferradura da sorte: adeptos de 'aflitos' do Brasileirão fazem fila para garanti-la

Só do Brasil chegam histórias como esta. Os adeptos do Santos, Vasco da Gama e Bahia, trio que luta pela permanência na derradeira jornada do Brasileirão, estão a tentar comprar um amuleto da sorte que terá 'evitado' que a Ponte Preta fosse despromovida da Serie B. É certo que esta história tem contornos insólitos, mas a superstição explica-se facilmente.Após uma série negativa de 10 jogos que parecia condenar a Ponte Preta à descida de divisão, um adepto encontrou, nas imediações do Moisés Lucarelli, o estádio do clube, uma ferradura de cavalo com 7 furos e viralizou a profecia de que o clube iria fazer um ponto por cada buraco nas últimas três jornadas e que assim iria conseguir salvar-se, atirando depois o objeto para um parapeito do estádio. O que é que aconteceu? Exatamente isso. A Ponte Preta amealhou sete pontos, fruto de duas vitórias e um empate, e evitou a queda para a Serie C. Quando o objetivo foi alcançado, o supersticioso adepto voltou ao local para guardar a ferradura de modo a usá-la em futuras ocasiões.Ora, num semelhante cenário de desespero estão os fãs dos três emblemas do Brasileirão, que têm enviado mensagens nas redes sociais ao referido apoiante da Ponte Preta na tentativa de adquirirem a ferradura da sorte. "Não vou vender nem emprestar. Os clubes vão sofrer", disse Renato Pacheco, responsável por encontrar o amuleto.É já na madrugada de quinta-feira, a partir das 00h30 (horas de Portugal continental), que tudo vai ficar decidido. O Bahia segue na zona vermelha da tabela com 41 pontos, a um do Vasco da Gama e a dois do Santos. Uma destas equipas irá juntar-se a Goiás, Coritiba e América MG no comboio da despromoção. À mesma hora acontece também a luta pelo título, com o Palmeiras de Abel Ferreira a necessitar somente de um ponto para festejar o bicampeonato.