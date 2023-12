Tragédia no Brasil: Jogador de 21 anos morre após ser atingido por um raio

Jogador de futebol de 21 anos morre após ser atingido por um raio durante uma partida no Paraná, neste domingo (10). Outros 3 jogadores ficaram feridos.



?Assista ao #ConexãoGloboNews com @DanielaLima_ e @camilabomfim: https://t.co/bFwcwLpLU9 #GloboNews pic.twitter.com/Xlgsd3sdpw — GloboNews (@GloboNews) December 11, 2023

Caio Henrique, um futebolista brasileiro de 21 anos, morreu no último domingo após ser atingido por um raio durante um jogo de futebol na cidade de Santo António da Platina, situada no norte do Paraná (Brasil). O jogador foi transportado para uma unidade hospitalar, mas acabou por não resistir aos ferimentos.De acordo com o 'Globo', outros três jogadores sofreram queimaduras por todo o corpo. Através de um vídeo amador, gravado por adeptos que estariam nas bancadas do estádio que foi palco do encontro, é possível ver o momento em que alguns jogadores foram retirados do relvado após terem sido atingidos pelo raio.Apesar deste grave incidente ter acontecido, o jogo não foi suspenso.