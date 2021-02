Transferência de Pepê rende cerca de 6 milhões de euros a clube brasileiro... inativo

A transferência de Pepê, extremo brasileiro do Grémio, para o FC Porto vai ajudar a reerguer financeiramente o Foz do Iguaçu. O modesto clube brasileiro detém 30 por cento dos direitos económicos do jogador que foi esta quinta-feira anunciado como o primeiro dos dragões para o próximo ano, por uma verba de 15 milhões de euros.





Ao todo, o Foz do Iguaçu prepara-se para receber os 30% da transferência do seu antigo jogador (4,9 milhões de euros) formado nas escolas do clube entre 2014 e 2016 e ainda 1% relativo ao mecanismo de solidariedade da FIFA (cerca de 980 mil euros). Este último valor ficará ao encargo do FC Porto.O mais insólito neste caso é que o Foz do Iguaçu não compete em nenhuma competição desde 2019, altura em que foi despromovido do Campeonato Paranaense, permanecendo desde então inativo.