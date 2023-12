Transferência para o Leicester City? Beraldo só pensa nas férias

O jovem central Beraldo tornou-se uma das figuras do São Paulo nesta edição do Brasileirão. Jogou, fez jogar e ganhou o carinhos dos exigentes adeptos paulistas, que já o consideram uma das estrelas do plantel.

E agora que o campeonato brasileiro chegou ao final, o mercado de transferências passa a estar no centro de todas as atenções. E Beraldo, inevitavelmente, tem sido falado. De acordo com a imprensa brasileira o jogador é seguido com atenção pelo Leicester City, que busca um jogador com as suas características.

Mas o jogador, igual a si próprio, chutou para canto: "Essas coisas deixo para os meus empresários e para a direção do clube. Tenho 30 dias de férias e vou esquecer o futebol para aproveitar muito com a minha noiva e com a minha família."