Treinador adversário manda recado a Jesus: «Não usamos muletas para justificar resultados»

O treinador do Athletico Paranaense deixou alguns recados a Jorge Jesus na conferência de imprensa, depois do jogo em que a sua equipa. Tiago Nunes não se esqueceu das palavras do técnico português, que lamentara o facto de na primeira mão, na visita ao Paraná, o jogo se disputar num piso sintético."Temos um relvado sintético, é um facto. Mas não controlamos o que as pessoas dizem. E quando elas usam uma muleta para justificar o seu trabalho… Nós, no Athletico, não usamos nenhum tipo de muleta para justificar os nossos resultados. Não fazemos nada fora da lei é tudo dentro das regras do jogo", referiu, prosseguindo: "Quando não ganhamos fora assumimos a nossa responsabilidade. Mas temos uma situação que chama a atenção, uma particularidade que é o relvado sintético."O técnico reconheceu, todavia, que teve de se esmerar para ganhar (nos penáltis) o jogo da segunda mão no Maracanã. "O Jorge Jesus é um grande treinador, exigiu de nós um estudo mais aprimorado da equipa do Flamengo do que aquele que já temos. E isso faz com que todos nós tenhamos de crescer", referiu, fazendo depois um pedido: "Ele é um visitante do nosso país, foi muito bem recebido por todos nós, e quem sabe se não pode ajudar-nos a sermos bem aceites no mercado europeu?", realçou Tiago Nunes.Em causa está uma "reserva" aos treinadores brasileiros por parte da UEFA. "Existe uma reserva no mercado da UEFA que não permite que as nossas licenças sejam aceites por lá. E as licenças deles são aceites aqui. Espero que Jorge Jesus auxilie os treinadores brasileiros, para que possamos ter trabalho fora. Nós estamos a receber tão bem os treinadores estrangeiros..."