Treinador do Atlético-GO atira-se a Abel: «Chamou cego ao árbitro e desrespeitou o nosso país»

O Palmeiras levou melhor sobre o Atlético Goianiense, por, mas no final o treinador da equipa visitante não poupou nas críticas a Abel Ferreira.Jorginho considerou que o português não respeitou os árbitros ao aplaudir, de forma irónica, a atuação do juiz em campo. "Lamento muito o que aconteceu no jogo, houve uma discussão minha e do meu auxiliar com as pessoas do Palmeiras. Respeito o árbitro, mas eles não o respeitaram, apelidaram-no de cego. Ele bateu palmas ao árbitro e não aconteceu nada. Relatei o sucedido. O meu auxiliar viu um cartão, o auxiliar deles também, mas quem deveria ter sido expulso era o Abel. Não seria a primeira vez."E prosseguiu: "Respeito-o como treinador, tem feito um grande trabalho, está de parabéns por ser bicampeão da Libertadores. Mas tem de existir respeito para comigo, para com a minha equipa e com o árbitro. Pedimos uma punição severa e isso não aconteceu. O quarto árbitro não relatou ao árbitro o que o Abel fez. Não pode acontecer esta falta de respeito para com o árbitro e com a minha equipa.""Não é à toa que ele e toda a equipa técnica são expulsos constantemente. Bater palmas ao árbitro... Revolta-me como treinador, brasileiro, ele vem para o nosso país e está a desrespeitá-lo. Apelidou o árbitro de cego e nada aconteceu", acrescentou.