Treinador do Ceará despedido após perder com Jorge Jesus

O Ceará anunciou poucas horas depois dao despedimento do treinador Adílson Batista e de toda a equipa técnica. A equipa perdeu por pesados 4-1 na visita ao Maracanã, diante de um 'Mengão' demolidor, já com o estatuto de campeão."Informamos que Adílson Batista já não é treinador do Ceará. A diretoria alvinegra agradece os serviços prestados e deseja-lhe sucesso na sua trajetória. O auxiliares técnicos Cyro Garcia e Milton do Ó também deixam suas funções no Ceará", informou o clube, nas redes sociais.Adílson Batista não é o primeiro técnico despedido depois de perder com Jorge Jesus no Brasileirão. Aconteceu com Scolari, que deixou o Palmeiras, e com Fábio Carrille, dispensado pelo Corinthians.