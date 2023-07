Treinador do Corinthians elogia Lucas Veríssimo: «É um jogador de altíssimo nível»

Vanderlei Luxemburgo, treinador do Corinthians, falou pela primeira vez sobre Lucas Veríssimo, defesa central que vai reforçar o emblema paulista por empréstimo do Benfica. O técnico elogiou o jogador, mas também falou sobre os defesas que estão no plantel."Eu sempre vos disse que o nosso problema era na defesa e que era um problema da equipa. Hoje [ontem], a nossa defesa fez um grande jogo com o Gil e o Murillo. No último jogo também. Nós temos grandes defesas. Lucas Veríssimo é um jogador de altíssimo nível como aqueles que já temos aqui. Só adiciona e isso é importante", afirmou Vanderlei Luxemburgo nas declarações aos jornalistas, após o triunfo do Timão sobre o São Paulo, por 2-1.Recorde-se que Lucas Veríssimo deixou de ser titular indiscutível da equipa do Benfica depois da grave lesão sofrida em novembro de 2021.