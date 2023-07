Treinador do Fluminense vai assumir comando da seleção brasileira antes da chegada de Ancelotti

Está encontrado o treinador que irá orientar a seleção brasileira de forma interina até à chegada de Carlo Ancelotti. De acordo com o Globoesporte, será Fernando Diniz, atual treinador do Fluminense, a assumir o cargo na canarinha, havendo a particularidade do vínculo não ter data de fim definida (pode ser por meio ano ou um ano) - tudo depende do momento da chegada do italiano.Há ainda outra particularidade, que diz respeito ao facto de Fernando Diniz continuar a ser o treinador do Fluminense, conciliando os dois cargos pelo menos até final do presente ano civil. Esta situação já se viu em várias outras alturas com várisa outras seleção, mas não tem sido prática comum no passado recente, o que a torna de certa forma caricata.O primeiro jogo de Fernando Diniz no comando do Brasil será em setembro, nas datas FIFA desse mês, entre 4 e 12 de setembro, diante da Bolívia e Peru. Depois ainda comandará a canarinha em mais quatro encontros, todos do apuramento para o Mundial'2026, frente a Venezuela, Uruguai (em outubro), Argentina e Colômbia (novembro).