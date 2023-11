Treinador mais velho do Brasil fez 77 anos: «Não largo o meu cigarro, é um dos meus amigos»

Aderbal Lana comemorou o 77.º aniversário durante o dia de ontem e é o treinador mais velho em atividade no Brasil. Citado pelo 'Globo Esporte' o técnico, que na próxima temporada voltará a assumir o Manaus (na Série D do campeonato brasileiro), depois de esta época ter orientado o Princesa, garante que não abdica do seu cigarro nem da sua cerveja."Bebo cerveja, geralmente uma ou duas por dia. Depois de um jogo evidentemente que toma-se um bocadinho mais... O meu cigarro não largo, porque é um dos amigos que tenho, apesar de muita gente ser contra, para mim não é um vício. Eu sou um tipo meio distante da sociedade, porque é muito difícil ser treinador de futebol. Vais a um bar, o adepto quer saber por que tiraste o fulano; vais a um restaurante e o empregado pergunta por que perdeste ou às vezes até porque ganhaste. Nos momentos de folga quero ter paz e tranquilidade", explicou o técnico, que soma 10 títulos no campeonato da Amazonense, o último pelo Manaus, em 2017, o clube que voltará a treinar com o intuito de subir ao escalão superior."Quando tens uma folga, é complicado frequentar os lugares, não é verdade? Então mantenho-me um pouco afastado. Tenho uma 'rede', um cigarro, a minha televisão, os meus quadros sobre futebol, os meus slides, os meus vídeos e minha pen-drive. E assim vamos vivendo, olhando para trás e sabendo que estamos a deixar alguma coisa positiva", acrescentou Aderbal Lana, dois anos mais velho que Luiz Felipe Scolari, técnico do Atlético-MG.